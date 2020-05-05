Шмыгаль поведал, когда метро в Киеве заработает в обычном режиме

Когда заработает метро в Украине (фото РБК-Украина)

Премьер-министр Украины рассказал, как будут запускать метро

Из-за коронавируса в Украине остановили работу метро 17 марта. Когда откроют метро в Украине - вопрос, который волнует практически всех наших сограждан. В СМИ появляется много противоречивой информации о сроках запуска подземки, но вся она не является достоверной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что метрополитен откроют в два этапа. На первом метро будет работать только по спецпропускам для сотрудников спецслужб, на втором - им смогут воспользоваться все граждане.

"На третьем этапе ослабление карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме. Пятый этап – это фактическое завершение карантина", – рассказал Шмыгаль в интервью "UA: Українське радіо".

По словам главы правительства, на данный момент открытие метрополитена невозможно, так как если в нем появится хоть один зараженный коронавирусом человек, риск подцепить инфекцию будет у огромного количества людей.

Премьер-министр уточнил, что правительство разработало несколько зон и несколько этапов.

"То есть красные зоны, оранжевые, желтые. Зеленая зона – это когда эпидемия закончилась. То есть это уже пятый этап выхода из карантина, когда завершатся абсолютно все ограничения. Итак, метро – это предпоследний этап завершения карантинных мероприятий в связи с высокой вероятностью, нагрузкой, таким фактором, как возможность заражения в метро, ​​быстрого распространения эпидемии в крупных городах", – подытожил он.

Напомним, источник в Минздраве сообщал, что метро запустят не раньше, чем в середине лета. Масочный режим в стране продлится до конца года, а возможно и дольше, так как ориентировочно в ноябре-декабре ожидается вторая волна COVID-19.

Как мы ранее писали, главный санитарный врач Украины рассказал о возможности нового карантина.