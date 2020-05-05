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Шмигаль повідав, коли метро в Києві запрацює у звичайному режимі

STYLERЖиття    05.05.2020 - 12:21
Шмигаль повідав, коли метро в Києві запрацює у звичайному режимі
Коли запрацює метро в Україні (фото РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України розповів, як будуть запускати метро

Через коронавірус в Україні зупинили роботу метро 17 березня. Коли відкриють метро в Україні - питання, яке хвилює практично всіх наших співгромадян. У ЗМІ з'являється багато суперечливої інформації про терміни запуску підземки, але вся вона не є достовірною. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що метрополітен відкриють у два етапи. На першому метро буде працювати тільки за спецперепустками для співробітників спецслужб, на другому - їм зможуть скористатися всі громадяни.

"На третьому етапі ослаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен буде працювати в звичайному режимі. П'ятий етап – це фактичне завершення карантину", – розповів Шмигаль в інтерв'ю "UA: Українське радіо".

За словами глави уряду, на цей час відкриття метрополітену неможливо, оскільки якщо в ньому з'явиться хоч одна заражена коронавірусом людина, ризик підчепити інфекцію буде у величезної кількості людей.

Прем'єр-міністр уточнив, що уряд розробив кілька зон і кілька етапів.

"Тобто червоні зони, помаранчеві, жовті. Зелена зона – це коли епідемія закінчилася. Тобто це вже п'ятий етап виходу з карантину, коли завершаться абсолютно всі обмеження. Отже, метро – це передостанній етап завершення карантинних заходів у зв'язку з високою ймовірністю, навантаженням, таким чинником, як можливість зараження в метро, швидкого поширення епідемії у великих містах", – підсумував він.

Нагадаємо, джерело в МОЗ повідомляло, що метро запустять не раніше, ніж у середині літа. Масочний режим в країні триватиме до кінця року, а можливо і довше, через те, що орієнтовно в листопаді-грудні очікується друга хвиля COVID-19.

Як ми раніше писали, головний санітарний лікар України розповів про можливості нового карантину.

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