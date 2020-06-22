Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оконфузился текстом с памятной датой и написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года.

Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях пост, который посвятил Дню скорби и памяти жертв войны.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры", - написал премьер-министр.

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В комментариях ему напомнили, что Вторая мировая война началась намного раньше – 1 сентября 1939 года. Именно в этот день произошли первые бомбежки во Львове и области. Кроме того, в течении первой половины сентября немецкая авиация бомбила также и другие города на западе страны – Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск (в то время – Станислав).

Да не в этот день! В сентябре 1939 началась Вторая мировая и для украинцев также.

Для украинцев война началась в 1939 году. Украинцы, учите историю, не будьте как Шмыгаль!

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Удивительно, что вы так не уважаете украинцев.

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Премьер-министру даже напомнили, что он родом со Львова и должен был помнить, что Вторая мировая пришла в этот город намного раньше.

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая газета Турции перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой.

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