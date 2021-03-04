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Шмыгаль назвал самый надежный ковид-паспорт, который невозможно подделать

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 16:28
Шмыгаль назвал самый надежный ковид-паспорт, который невозможно подделать Шмыгаль рассказал о самом надежном ковид-паспорте (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Самое надежное подтверждением вакцинации от коронавируса - это электронная верификация личности. Но у правительства еще нет окончательного варианта того, каким должен быть ковид-паспорт.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.

Он объяснил, что бумажные документы можно подделать. Но такое невозможно сделать, когда есть QR-код на гаджете. Поэтому глава правительства считает такой способ проверки на вакцинацию более надежным.

Шмыгаль заявил, что в Европе уже начали обговаривать ковид-паспорта и там еще не решили, как будет выглядеть такой документ.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к украинцам. По его словам, люди, которые отказываются от прививки от коронавируса, потом будут лечиться за свой счет и платить за это от 5 до 10 тысяч гривен.

Он подчеркнул, что сейчас всех пациентов лечат за бюджетные деньги, но вскоре это может измениться. Поэтому он советует прямо сейчас записаться в электронную очередь и сделать прививку от коронавируса.

Ранее главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко назвал основные противопоказания к вакцинации от COVID-19. По его словам, существует шесть противопоказаний, при наличии которых прививку делать нельзя.

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