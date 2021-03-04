Шмигаль назвав самий надійний ковід-паспорт, який неможливо підробити
Саме надійне підтвердження вакцинації від коронавірусу - це електронна верифікація особистості. Але в уряду ще немає остаточного варіанту того, яким повинен бути ковід-паспорт.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу.
Він пояснив, що паперові документи можна підробити. Але таке неможливо зробити, коли є QR-код на гаджеті. Тому глава уряду вважає такий спосіб перевірки на вакцинацію більш надійним.
Шмигаль заявив, що в Європі вже почали обговорювати ковід-паспорта і там ще не вирішили, як буде виглядати такий документ.
Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся до українців. За його словами, люди, які відмовляються від щеплення від коронавірусу, потім будуть лікуватися своїм коштом і платити за це від 5 до 10 тисяч гривень.
Він підкреслив, що зараз всіх пацієнтів лікують за бюджетні гроші, але невдовзі це може змінитися. Тому він радить просто зараз записатися в електронну чергу та зробити щеплення від коронавірусу.
Раніше головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко назвав основні протипоказання до вакцинації від COVID-19. За його словами, існує шість протипоказань, за наявності яких щеплення робити не можна.