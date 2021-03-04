Шмигаль назвав самий надійний ковід-паспорт, який неможливо підробити

Саме надійне підтвердження вакцинації від коронавірусу - це електронна верифікація особистості. Але в уряду ще немає остаточного варіанту того, яким повинен бути ковід-паспорт.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу.

Він пояснив, що паперові документи можна підробити. Але таке неможливо зробити, коли є QR-код на гаджеті. Тому глава уряду вважає такий спосіб перевірки на вакцинацію більш надійним. Шмигаль заявив, що в Європі вже почали обговорювати ковід-паспорта і там ще не вирішили, як буде виглядати такий документ.