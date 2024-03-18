Шмигаль сказав, скільки дітей повинні народжувати українці

В Україні хочуть збільшити допомогу при народженні дитини й майже 10 разів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти для цього нововведення планують залучати з закордонної допомоги. Також він зазначив, скільки має бути дітей в кожній родині, щоб покращити демографічну ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що в Україні через повномасштабну агресію РФ демографічна ситуація залишається складною і країна втратила дуже багато людей і дітей також.

"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили й тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача - повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що для розв'язання цієї проблеми, в кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей. Однак кожна родина має мати гідні умови для народження цих дітей та їх виховування.

"Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи", - додав прем'єр-міністр.

Для збільшення виплат за народження дитини планують залучати гроші з-за кордону. Адже зараз кожна українська гривня йде на фінансування Сил оборони України.

"Звісно, держава буде підтримувати молодих батьків. Ключовим фактором, який має вирішальний вплив на рівень народжуваності, відповідно до всіх досліджень, є стабільність та безпека. Коли людина має прогнозованість та безпеку, рішення щодо того, щоб завести дитину ухвалюються простіше", - додав Денис Шмигаль.

Зараз в Україні розмір виплати при народженні дитини становить 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у сім'ї. І ця норма не переглядалася з 2014 року.

У новому законопроєкті пропонують збільшити цю суму майже у 10 разів і за народження першої дитини батьки будуть отримувати майже 400 тисяч гривень - 150 прожиткових мінімумів.