Шмыгаль сказал, сколько детей должны рожать украинцы

В Украине хотят увеличить пособие при рождении ребенка и почти 10 раз. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства для этого новшества планируют привлекать из заграничной помощи. Также он отметил, сколько должно быть детей в каждой семье, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в Украине из-за полномасштабной агрессии РФ демографическая ситуация остается сложной, и страна потеряла очень много людей и детей тоже.

"К сожалению, люди погибают из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за границей. Задача - вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для решения этой проблемы, в каждой украинской семье должно быть по меньшей мере трое детей. Однако каждая семья должна иметь достойные условия для рождения и воспитания детей.

"В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы", - добавил премьер-министр.

Для увеличения выплат за рождение ребенка планируют привлекать деньги из-за границы. Ведь сейчас каждая украинская гривна идет на финансирование сил обороны Украины.

"Конечно, государство будет поддерживать молодых родителей. Ключевым фактором, который оказывает решающее влияние на уровень рождаемости, согласно всем исследованиям, является стабильность и безопасность. Когда человек имеет прогнозируемость и безопасность, решения относительно того, чтобы завести ребенка, принимаются проще", - добавил. Денис Шмыгаль.

Сейчас в Украине размер выплаты при рождении ребенка составляет 41280 гривен, независимо от количества детей в семье. И эта норма не пересматривалась с 2014 года.

В новом законопроекте предлагают увеличить эту сумму почти в 10 раз и за рождение первого ребенка родители будут получать почти 400 тысяч гривен – 150 прожиточных минимумов.

"Если новый законопроект примут - выплаты семьям привяжут к прожиточным минимумам. А именно, 150 прожиточных минимумов за первого ребенка в семье, 100 - за второго и 50 - за третьего и каждого следующего. Таким образом, за рождение первого ребенка государство планирует выплачивать почти 400 тыс. грн помощи", – рассказал премьер-министр.