На дороги України повернулася "автопідстава": як виглядає схема

Шахраї постійно знаходять нові схеми для того, аби "збити" гроші із чесних українців. Зараз на дорогах знову почали застосовувати "автопідставу", її жертвою може стати кожен водій.

Про те, як діє "автопідстава", розповів науковець Антон Сененко у Facebook . Він на днях став свідком такої шахрайської схеми на дорозі.

Як діє шахрайська схема

"Злодії беруть на прокат дуже дорогий і обов’язково потужний автомобіль. Мерседес - це класика, особливо 500-й, БМВ, Порш та будь-що, що викликає "благоговєйний трєпєт" у більшості пересічних громадян. Зазвичай працюють в парі з ще одним авто", - пояснює Сененко.

При русі по дорозі з кількома смугами шахраї обирають жертву. Зазвичай, це бюджетне недороге авто (бо з дорогого може хтось вийти і обламати роги), з одним водієм в салоні, для того, щоб не було свідків і на водія можна було легше морально тиснути.

"Жертву якийсь час "пасуть", як козеня, щоб переконатися, що вона безпечна, подекуди має погані навички водіння, невпевнено себе поводить тощо. У тому числі не має відеореєстратора, а вони ж зараз всі не вітаються, плюс літера "У" чи знак "70" на задньому склі - взагалі подарунок", - додає Антон.

Далі вони просто чекають зручної ситуації: жертва їде, скажімо, у крайньому лівому ряду, у другому - величезна фура чи бус, за яким потужна машина шахраїв довгий час ховається, перебуваючи у першому ряду.

"У цей момент інше авто спільників наздоганяє жертву і вимагає блиманням дальнього світла фар звільнити третю смугу для проїзду. Жертва за всіма ПДР і правилами ввічливості, наче переконавшись, що перед фурою чи бусом друга смуга була вільна, починає перелаштовуватись", - пояснює Сененко.

Дорога машина шахраїв спритно прискорюється (для цього і потрібна потужність), імітуючи, що вона була у смузі в "сліпій зоні" жертви. Потім у машину жертви кидають пляшку, м’ячик чи що-небудь, що імітує звук удару.

"Водій-жертва їде до узбіччя, відчуваючи себе винним у тому, що не переконався в безпечності маневру, а шахраї вдвох ввічливо (вони ж ще часто в дорогих костюмах і солідно виглядають), але наполегливо пропонують вирішити питання на місці, бо машина у них дорога, страхова все не покриє, а подряпини великі", - каже Антон.

Подряпини, до речі, будуть - зроблені заздалегідь. А от машині жертви подряпини нанесуть наждачкою спільники, поки переляканий водій буде обдивлятися ушкодження дорогезного авто.

"Якби ця схема не працювала і з водіїв не "стригли" гроші - її б не існувало. Але усьому цьому можна дуже легко запобігти", - каже Антон.

Як не стати жертвою "автопідстави"

"Ми не роботи і весь час стежити за правою смугою за фурою або ж навіть за узбіччям, по якому шахраї часто обганяють велику машину - неможливо. Проте є дієвий спосіб переконатися, чи перед вами шахраї, які вас підставили, чи чесний водій, якого ви дійсно могли ненароком зачепити", - наголошує Сененко.

Він радить водіям не панікувати й викликати патруль. Не варто погоджуватись на варіант "заплатити готівкою тут і зараз".

"Вони ні за яких обставин не зв’язуватимуться ані з поліцією, ані зі страховими. Важливо: нормальні шахраї не будуть вас торкатися фізично. Погрожувати - так. Залякувати - так. Психологічно тиснути - обов’язково. Але вони чітко знають межу, де починаються важкі кримінальні наслідки, тому сідайте в своє авто під будь-яким приводом, зачиняйтесь зсередини і викликайте копів", - додає чоловік.

Можна все знімати на телефон. Він теж може миттю охолодити запал шахраїв та зробити їхні пики такими, які бувають у росіян.