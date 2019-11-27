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Шла на учебу: во Львове пропала молодая студентка (фото и приметы)

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 10:29
Шла на учебу: во Львове пропала молодая студентка (фото и приметы)
Во Львове пропала студентка (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове по дороге на учебу пропала студентка Юлия Лузан

Во Львове 26 ноября пропала Юлия Лузан. Девушка шла на учебу из дому в Училище "Государственное учебное заведение информационно-компьютерных технологий" и не вернулась. Студентка 2003 года рождения. Об этом сообщил на своей Facebook-странице Игорь Зинкевич.

В последний раз девушку видели около 16:00 на улице Широкая, 77а.

Юля была одета в коричневый спортивный костюм с белой полоской сбоку, куртка серо-зеленого цвета с капюшоном и мехом, черная шапка, сумка черного цвета, обута в кроссовки черного цвета.

Приметы: рост 162 см, худого телосложения, серые глаза, волосы светлого цвета длинные, телефон оставила дома. По словам друзей, может находиться в районе Сихова.

Если кому известно место пребывания несовершеннолетней, просим известить в полицию по номеру 102.

Шла на учебу: во Львове пропала молодая студентка (фото и приметы)Шла на учебу: во Львове пропала молодая студентка (фото и приметы)

Во Львове пропала Юлия Лузан (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

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