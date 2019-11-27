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Йшла на навчання: у Львові зникла молода студентка (фото і прикмети)

STYLERЖиття    27.11.2019 - 10:29
Йшла на навчання: у Львові зникла молода студентка (фото і прикмети)
У Львові зникла студентка (Колаж РБК-Україна)

У Львові по дорозі на навчання зникла студентка Юлія Лузан

У Львові 26 листопада пропала Юлія Лузан. Дівчина йшла на навчання з дому в Училище "Державний навчальний заклад інформаційно-комп'ютерних технологій" і не повернулася. Студентка 2003 року народження. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Ігор Зінкевич.

Востаннє дівчину бачили близько 16:00 на вулиці Широка, 77а.

Юля була одягнена у спортивний костюм з білою смужкою збоку, куртка сіро-зеленого кольору з капюшоном і хутром, чорна шапка, сумка чорного кольору, взута в кросівки чорного кольору.

Прикмети: зріст 162 см, худої статури, сірі очі, волосся світлого кольору довгі, телефон залишила вдома. За словами друзів, може перебувати в районі Сихова.

Якщо комусь відоме місце перебування неповнолітньої, просимо повідомити в поліцію за номером 102.

Йшла на навчання: у Львові зникла молода студентка (фото і прикмети)Йшла на навчання: у Львові зникла молода студентка (фото і прикмети)

У Львові пропала Юлія Лузан (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

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