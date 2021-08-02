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Шквалы с градом и резкое похолодание: где в Украине будет опасная погода

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Понедельник 02 августа 2021 20:30
Шквалы с градом и резкое похолодание: где в Украине будет опасная погода Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине будет с шквалами и градом
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине с 3 августа принесет шквалы, грозы и град в некоторые области, а похолодание распространится дальше по стране.

Что будет с погодой завтра и до конца недели - читайте ниже в нашем материале.

"3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура завтра самая низкая на западе, +23+26, на севере и в центре +25+28, а на юге и востоке все еще жарко, +29+33, в Луганской области +33+35 градусов.

Шквалы с градом и резкое похолодание: где в Украине будет опасная погода

Скрин: Погода в Украине 3 августа

О похолодании, которое придет в Украину уже 3 августа, ранее предупредила также и синоптик Наталка Диденко.

"В западных областях завтра днем +22+27 градусов. На dостоке и юге еще задержатся более высокие градусы, +29+33", - сообщила она.

Что будет с погодой дальше

Синоптики прогнозируют, что до конца недели будет много осадков, а похолодание задержится. Самые низкие температуры ожидаются на западе страны (+20+25), на севере +24+28, а востока и юга снижение градусов особо не коснется, здесь будет в среднем около +30+32.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Они ошарашили жарой в +40 градусов и сильными ливнями.

Также спасатели рассказали, как уберечь себя и свое имущество во время сильной грозы.

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