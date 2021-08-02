Шквали з градом і різке похолодання: де в Україні буде небезпечна погода

Погода в Україні з 3 серпня принесе шквали, грози і град в деякі області, а похолодання пошириться далі по країні.

Що буде з погодою завтра і до кінця тижня - читайте нижче в нашому матеріалі.

"3 серпня в південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура завтра найнижча на заході, +23+26, на півночі і в центрі +25+28, а на півдні і сході все ще жарко, +29+33, в Луганській області +33+35 градусів.

Скрін: Погода в Україні 3 серпня

Про похолодання, яке прийде в Україну вже 3 серпня, раніше попередила також і синоптик Наталка Діденко.

"У західних областях завтра вдень +22+27 градусів. На cході і півдні ще затримаються більш високі градуси, +29+33", - повідомила вона.

Що буде з погодою далі

Синоптики прогнозують, що до кінця тижня буде багато опадів, а похолодання затримається. Найнижчі температури очікуються на заході країни (+20+25), на півночі +24+28, а сходу і півдня зниження градусів особливо не торкнеться, тут буде в середньому близько +30+32.