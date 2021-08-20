Шквальный ветер, похолодание и грозы: где ожидается самая неприятная погода

Восток Украины затянет тучами и ожидаются дожди с грозами. Усилится ветер, но температура пока опускаться не будет. Ночью в регионе от +14 до +18 градусов, днем +26 +30 градусов.

В южной части дожди с грозами прогнозируются в Крыму и Херсонской области, в остальных – без существенных осадков. Ожидается усиление ветра до штормовых значений. Ночью в регионе +15 +17 градусов, днем от +25 до +27 градусов, местами до +28 градусов. В Крыму пройдут грозовые дожди, усилится ветер. Ночью +15 +17 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере страны без существенных осадков, сухо. Возможно усиление ветра до штормовых значений. Ночью +14 +16 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

В западной части страны осадки не прогнозируются, возможен сильный ветер. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +23 +25 градусов.

В центральной части страны без существенных осадков, сильный ветер. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +16 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 20 августа

Погода в Киеве

20 августа в Киеве будет сухо и солнечно. Ветер северный, до 7-12 м/с. Ночью в столице +14 +16 градусов, днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов.

Как показывают карты, с воскресенья в Киеве начнет опускаться температура воздуха, а 24 августа в столицу придет ухудшение погоды и похолодание. Ожидаются грозовые дожди и ливни, температура опустится до +22 градусов.

Карта погоды в Киеве