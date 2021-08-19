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В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей

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Киев, Четверг 19 августа 2021 15:31
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр объявил штормовое предупреждение на завтра. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 7 областей

Напомним, украинцев на этой неделе ждут длинные выходные, которые продлятся с 21 по 24 августа. Синоптики дали прогноз погоды на эти дни.

Отметим, циклон Luciano несет в Украину похолодание с грозовыми дождями.

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