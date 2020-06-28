Шквал приятных новостей: гороскоп для всех знаков Зодиака с 29 июня по 5 июля

Первые дни июля порадуют большинство представителей зодиакального созвездия. Ожидается прибыль, приятные новости в большом количестве. Возможны неурядицы в личных отношениях.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 29 июня по 5 июля и кому стоит сохранять спокойствие. Об этом пишет Vedmochka.net.

Овен

Удачное время для непринужденного общения или легкого флирта. Настроение будет нестабильным, постарайтесь себя чем-то порадовать. На выходных уделите время друзьям, соберитесь за чашечкой чай.

Телец

На первый план выйдет работа, стоит использовать продуктивность и концентрацию для решения многих задач. Также ближайшая неделя будет удачна для финансовых манипуляций. Если вам предложат увеличить свой доход – не отказывайтесь, вы не пожалеете.

Близнецы

Стоит заняться делами, которые уже давно заждались своей очереди. Все важные встречи стоит назначить на понедельник, 29 июня. Звезды сулят в начале недели удачу во всех начинаниях. На выходных займитесь чем-то спокойным, например, чтением или рукоделием, постарайтесь отдохнуть.

Рак

Хороший период для интеллектуальной деятельности или саморазвития. Отдых придется отложить на потом. На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря своим успехам, а дома будьте сдержаннее и избегайте конфликтов с близкими.

Лев

Будьте внимательны к деталям, чтобы не упустить важный момент. Важным днем станет 1 июля, вам понадобится нестандартный подход и быстрая реакция на то, что будет происходить. Выходные проведите с родными и желательно на природе. Это поможет восстановить силы и гармонию.

Дева

Многие проблемы потеряют свою актуальность в ближайшие дни. Вы сможете полноценно отдохнуть и расслабиться после напряженных нескольких недель. Стоит ожидать приятных новостей. Будьте внимательны с детьми и на дорогах.

Весы

Наступает прекрасный период, чтобы заняться собой. Можно начинать диету, менять свою внешность или распорядок дня. На ближайшие дни не планируйте важных поездок и дел. Постарайтесь поменьше волноваться по пустякам.

Скорпион

В ближайшую неделю вас ожидает неожиданная прибыль и в целом финансовое положение улучшится. Деньги окажутся весьма кстати. Обратите внимание на свое здоровье, возможно понадобиться сдать анализы и посетить семейного врача.

Стрелец

Сдерживайте свои эмоции и помните, что лучше уступить, чем выяснять отношения. Неделя будет очень напряженной. Настройтесь на то, что эти испытания нужно просто пережить. На выходных возьмите близкого друга и отправляйтесь на природу, чтобы отдохнуть.

Козерог

Благоприятный период, чтобы наладить отношения со своей половинкой или встретить свою настоящую любовь. На работе не теряйте самоконтроля, а вне ее – наслаждайтесь жизнью. Если что-то не получается с первого раза – не сдавайтесь, приложите усилия и вы получите желаемое.

Водолей

В ближайшие дни внимательно отнеситесь к документам, которые попадут в ваши руки. Не пропускайте ничего, так как есть риск оказаться в неприятностях. Возможны конфликты в семье, и никто из близких не захочет идти на компромисс. В такие минуты не стоит избегать острых тем, а нужно постараться спокойно все обсудить.

Рыбы

Ближайшая неделя будет требовать все ваше внимание, силы и трудолюбия. Награда за большую работу появится очень скоро. В четверг, 2 июля, вас ждет очень важная встреча, которая может изменить всю вашу жизнь. Будьте готовы к переменам.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июль станет периодом кардинальных перемен.

А также рассказывали о том, какие пары по знаку Зодиака могут создать идеальную пару.