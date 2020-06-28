Шквал приємних новин: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 29 червня по 5 липня

Перші дні липня порадують більшість представників зодіакального сузір'я. Очікується прибуток, приємні новини у великій кількості. Можливі негаразди в особистих відносинах.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 29 червня по 5 липня і кому варто зберігати спокій. Про це пише Vedmochka.net.

Овен

Вдалий час для невимушеного спілкування або легкого флірту. Настрій буде нестабільним, постарайтеся себе чимось порадувати. На вихідних приділіть час друзям, зберіться за чашкою чаю.

Телець

На перший план вийде робота, варто використовувати продуктивність і концентрацію для вирішення багатьох завдань. Також найближчий тиждень буде вдалий для фінансових маніпуляцій. Якщо вам запропонують збільшити свій дохід – не відмовляйтеся, ви не пошкодуєте.

Близнюки

Варто зайнятися справами, які вже давно чекали своєї черги. Всі важливі зустрічі варто призначити на понеділок, 29 червня. Зірки обіцяють на початку тижня успіх у всіх починаннях. На вихідних займіться чимось спокійним, наприклад, читанням або рукоділлям, постарайтеся відпочити.

Рак

Хороший період для інтелектуальної діяльності або саморозвитку. Відпочинок доведеться відкласти на потім. На роботі ви опинитеся в центрі уваги завдяки своїм успіхам, а вдома будьте стриманіші, уникайте конфліктів з близькими.

Лев

Будьте уважні до деталей, щоб не упустити важливий момент. Важливим днем стане 1 липня, вам знадобиться нестандартний підхід і швидка реакція на те, що буде відбуватися. Вихідні проведіть з рідними та бажано на природі. Це допоможе відновити сили та гармонію.

Діва

Багато проблем втратять свою актуальність найближчими днями. Ви зможете повноцінно відпочити та розслабитися після напружених декількох тижнів. Варто очікувати приємних новин. Будьте уважні з дітьми та на дорогах.

Терези

Наступає чудовий період, щоб зайнятися собою. Можна починати дієту, змінювати свою зовнішність, або розпорядок дня. На найближчі дні не плануйте важливих поїздок справ. Постарайтеся трохи менше хвилюватися через дрібниці.

Скорпіон

У найближчий тиждень вас чекає несподіваний прибуток і в цілому фінансове становище покращиться. Гроші виявляться вельми до речі. Зверніть увагу на своє здоров'я, можливо знадобитися здати аналізи та відвідати сімейного лікаря.

Стрілець

Стримуйте свої емоції та пам'ятайте, що краще поступитися, ніж з'ясовувати стосунки. Тиждень буде дуже напруженим. Налаштуйтеся на те, що ці випробування потрібно просто пережити. На вихідних візьміть близького друга і вирушайте на природу, щоб відпочити.

Козоріг

Сприятливий період, щоб налагодити стосунки зі своєю половинкою або зустріти свою справжню любов. На роботі не втрачайте самоконтролю, а за її межами – насолоджуйтесь життям. Якщо щось не виходить з першого разу – не здавайтеся, докладіть сили й ви отримаєте бажане.

Водолій

Найближчими днями уважно поставтеся до документів, які потраплять у ваші руки. Не пропускайте нічого, оскільки є ризик опинитися в неприємності. Можливі конфлікти в сім'ї, і ніхто з близьких не захоче йти на компроміс. В такі хвилини не варто уникати гострих тем, а потрібно постаратися спокійно все обговорити.

Риби

Найближчий тиждень буде вимагати всю вашу увагу, сили та працьовитості. Нагорода за велику роботу з'явиться дуже скоро. У четвер, 2 липня, вас чекає дуже важлива зустріч, яка може змінити все ваше життя. Будьте готові до змін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких липень стане періодом кардинальних змін.

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