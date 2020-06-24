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Эти пары знаков Зодиака обречены на счастье: идеальная совместимость

STYLERЖизнь    24.06.2020 - 21:00
Эти пары знаков Зодиака обречены на счастье: идеальная совместимость
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астрологи назвали идеальную совместимость знаков Зодиака по гороскопу

Гороскоп совместимости говорит, что союз некоторых знаков Зодиака обречен на счастье. Астрологи назвали пять пар представителей зодиакального круга, которым суждено составить идеальное партнерство.

Это Дева и Телец, Близнецы и Водолей, Стрелец и Овен, Рак и Весы, а также Весы и Близнецы, пишет SlovoFraza.

Дева и Телец

Материалистку-Деву заинтригует и вдохновит Телец своим позитивным жизненным настроем. А Дева, в свою очередь, позволит партнеру-Тельцу оставаться приземленным. Астрологи говорят, что эти знаки Зодиака чудесно дополняют и уравновешивают друг друга. А поскольку оба они - знаки земные - им проще понимать идеалы и угадывать желания друг друга. Благодаря партнерству и общим интересам между ними устанавливается гармония и романтика.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей могут создавать идеальное романтическое партнерство. Эти знаки Зодиака уравновешивают друг друга, ведь Близнецы бывают крайне нерешительными и рассеянными, а Водолей - полная противоположность Близнецов. Именно эти качества позволяют создать крепкий союз, в котором будут достигаться намеченные цели. Близнецы дают юмор и легкость, а Водолеи задают цели и показывают маршрут. Их связь глубже, чем кажется на первый взгляд, а страсть удерживает любовь даже в тяжелые времена.

Стрелец и Овен

Жизнь для этих знаков Зодиака становится сплошным приятным приключением, когда они вместе. Ведь они оба - мечтатели, ценят свободы и авантюры. Они будут поддерживать идеи и замыслы друг друга и смогут найти массу общих тем для разговора. По уровню интеллекта Стрелец и Овен - родственные души, способные понять все без слов, работая, как единый организм. Индивидуальные планы и потребности - это не про них, ведь они все и всегда хотят делать вместе.

Рак и Весы

Рак и Весы - сочетание просто потрясающее. Если Рак склонен к чрезвычайной эмоциональности, то Весы - наоборот уравновешены. Весы любят и жаждут внимания, а Рак готов дарить свою любовь и показывать привязанность. Они оба - глубоко чувствительны и любят, когда партнер понимает их на более глубоком уровне. Весы и Рак жаждут страсти, и могут дать ее друг другу, что сплачивает их вместе.

Весы и Близнецы

Союз между Весами и Близнецами основан на сильнейшей интеллектуальной связи. Оба знака относятся к стихии Воздуха и нуждаются в стимуляции мозга. Они любят получать новую информацию и знания, чем подпитывают интерес друг друга. Эти знаки также отлично понимают и принимают других людей. Они обходительны, внимательны друг к другу и всегда помогут, когда это необходимо.

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Автор: Styler

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