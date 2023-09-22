Школярі в Україну вивчатимуть новий предмет, де їх навчать боротися з корупцією

Національне агентство з питань запобігання корупції планує запустити в українських школах проєкт "Освітній навігатор". Він має на меті навчити дітей доброчесності та боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Укрінформ .

Що передбачає проєкт

Керівниця Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції Ірина Чаговець пояснила, що "Освітній навігатор" - це системний інструмент підвищення прозорості та доброчесності освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти.

Для директорів шкіл розроблять алгоритми дій, які дозволять формувати діяльність закладу освіти на засадах доброчесності, прозорості та відкритості. Ці алгоритми стосуватимуться п'ятьох напрямків:

освітнє лідерство (управління процесами)

спроможна педагогічна спільнота

прозорий документообіг та вільний доступ до інформації

управління фінансами

взаємодія учасників освітнього процесу

У НАЗК висловлюють сподівання, що цей продукт допоможе дітям усвідомити слово "доброчесність" та сприяти розповсюдженню цієї цінності.

Наразі проєкт є пілотним, його тестують у п'яти школах України.

Які ще предмети можуть з'явитися в Україні

Довійськова підготовка та медицина

Інститут модернізації змісту освіти працює над створенням програми шкільних дисциплін для предметів типу "цивільний захист", "довійськова підготовка", "тактична медицина".

Викладання цих дисциплін можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які будуть після війни, або за допомогою бійців територіальної оборони.

Сортування

Такий предмет запровадили в деяких школах Чернівців та планували розпочати консультації з іншими навчальними закладами щодо впровадження у них уроків сортування сміття. Натомість надавачі послуг можуть запропонувати баки та його вивезення.

ІТ-студії

Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством цифрової трансформації України розробили цифрові освітні ресурси - "Оновлена інформатика - IT-студії".

Пілот проєкту тривав з вересня 2022 року до серпня 2023 року. Учні та вчителі високо оцінили цю ініціативу. І вже з початку цього навчального року матеріали будуть доступними для всіх закладів загальної середньої освіти.