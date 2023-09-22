Школьники в Украине будут изучать новый предмет, где их научат бороться с коррупцией
Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует запустить в украинских школах проект "Образовательный навигатор". Он стремится научить детей добродетели и борьбе с коррупцией.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Укринформ.
Что предполагает проект
Руководитель Офиса добродетели Национального агентства по предотвращению коррупции Ирина Чаговец пояснила, что "Образовательный навигатор" - это системный инструмент повышения прозрачности и добродетели образовательной среды в заведениях общего среднего образования.
Для директоров школ разработают алгоритмы действий, которые позволят формировать деятельность учебного заведения на основе добродетели, прозрачности и открытости. Эти алгоритмы будут касаться пяти направлений:
- образовательное лидерство (управление процессами)
- состоятельное педагогическое сообщество
- прозрачный документооборот и свободный доступ к информации
- управление финансами
- взаимодействие участников образовательного процесса
В НАПК выражают надежду, что этот продукт поможет детям осознать слово "добродетель" и способствовать распространению этой ценности.
Сейчас проект является пилотным, его тестируют в пяти школах Украины.
Какие еще предметы могут появиться в Украине
- Довоенная подготовка и медицина
Институт модернизации содержания образования работает над созданием программы школьных дисциплин для предметов типа "гражданская защита", "довоенная подготовка", "тактическая медицина".
Преподавание этих дисциплин можно будет реализовать с помощью ветеранов, которые будут после войны или с помощью бойцов территориальной обороны.
- Сортировка
Такой предмет ввели в некоторых школах Черновцов и планировали начать консультации с другими учебными заведениями по внедрению уроков сортировки мусора. В то же время те, кто предоставляли услуги, могут предложить баки и их вывоз.
- ІТ-студии
Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины разработали цифровые образовательные ресурсы - "Обновленная информатика - IT-студии".
Пилот проекта продолжался с сентября 2022 года по август 2023 года. Ученики и учителя высоко оценили эту инициативу. И уже с начала этого учебного года материалы будут доступны всем учреждениям общего среднего образования.
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