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Школьники в Украине будут изучать новый предмет, где их научат бороться с коррупцией

Украина, Пятница 22 сентября 2023 09:28
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Школьники в Украине будут изучать новый предмет, где их научат бороться с коррупцией Какие новые предметы появятся в украинских школах (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует запустить в украинских школах проект "Образовательный навигатор". Он стремится научить детей добродетели и борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Укринформ.

Что предполагает проект

Руководитель Офиса добродетели Национального агентства по предотвращению коррупции Ирина Чаговец пояснила, что "Образовательный навигатор" - это системный инструмент повышения прозрачности и добродетели образовательной среды в заведениях общего среднего образования.

Для директоров школ разработают алгоритмы действий, которые позволят формировать деятельность учебного заведения на основе добродетели, прозрачности и открытости. Эти алгоритмы будут касаться пяти направлений:

  • образовательное лидерство (управление процессами)
  • состоятельное педагогическое сообщество
  • прозрачный документооборот и свободный доступ к информации
  • управление финансами
  • взаимодействие участников образовательного процесса

В НАПК выражают надежду, что этот продукт поможет детям осознать слово "добродетель" и способствовать распространению этой ценности.

Сейчас проект является пилотным, его тестируют в пяти школах Украины.

Какие еще предметы могут появиться в Украине

  • Довоенная подготовка и медицина

Институт модернизации содержания образования работает над созданием программы школьных дисциплин для предметов типа "гражданская защита", "довоенная подготовка", "тактическая медицина".

Преподавание этих дисциплин можно будет реализовать с помощью ветеранов, которые будут после войны или с помощью бойцов территориальной обороны.

  • Сортировка

Такой предмет ввели в некоторых школах Черновцов и планировали начать консультации с другими учебными заведениями по внедрению уроков сортировки мусора. В то же время те, кто предоставляли услуги, могут предложить баки и их вывоз.

  • ІТ-студии

Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации Украины разработали цифровые образовательные ресурсы - "Обновленная информатика - IT-студии".

Пилот проекта продолжался с сентября 2022 года по август 2023 года. Ученики и учителя высоко оценили эту инициативу. И уже с начала этого учебного года материалы будут доступны всем учреждениям общего среднего образования.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тернополе дети учатся по 200-балльной системе оценки.

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