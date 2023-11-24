Школярі тричі складатимуть англійську мову у вигляді ДПА: що відомо про нововведення

В Україні ДПА під час повномасштабної війни тимчасово скасували й цю атестацію школярі наприкінці року не складають. Однак у майбутньому тестування знову повернуть.

Крім основних предметів, у майбутньому перевірятимуть також знання англійської мови. Якщо школярі вивчатимуть англійську як першу іноземну мову, то вони складатимуть ДПА після 4, 9 та 12 класів.

Якщо школа вибере освітню програму, яка передбачає вивчення англійської як другої іноземної, учні складатимуть ДПА двічі - після 9 та 12 класів.

Варто зазначити, що школярі тепер обов'язково вивчатимуть англійську мову протягом усіх років навчання та незалежно від форми власності школи. Тобто з 1 по 12 клас.

Наразі проєкт Закону про застосування англійської мови прийнятий депутатами за основу.

Відповідно до цього законопроєкту, обов'язковою ДПА з англійської мови тричі за період навчання (після 4, 9, 12 класів) стане з 2028 року. А з англійської як другої іноземної (у 9 та 12 класах) - з 2030 року.