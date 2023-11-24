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Школьники будут трижды сдавать английский язык в виде ГИА: что известно о нововведении

Школьники трижды будут проходить аттестацию по английскому языку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Все школьники в обязательном порядке будут изучать английский язык в школах - с 1 по 12 класс. Также будут проверять знания языка в виде ГИА (государственной итоговой аттестации) - трижды за период обучения.

Когда и как планируют внедрить это нововведение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: проект Закона о применении английского языка в Украине, сайт Osvita.

В Украине ГИА во время полномасштабной войны временно отменили и эту аттестацию школьники в конце года не сдают. Однако в будущем тестирование снова вернут.

Кроме основных предметов в будущем будут проверять также знание английского языка. Если школьники будут изучать английский как первый иностранный язык, то они будут сдавать ГИА после 4, 9 и 12 классов.

Если школа выберет образовательную программу, которая предусматривает изучение английского как второго иностранного, ученики будут сдавать ГИА дважды - после 9 и 12 классов.

Стоит отметить, что школьники теперь будут в обязательном порядке изучать английский язык на протяжении всех лет обучения и независимо от формы собственности школы. То есть, с 1 по 12 класс.

Сейчас проект Закона о применении английского языка принят депутатами за основу.

В соответствии с этим законопроектом, обязательной ГИА по английскому языку трижды за период обучения (после 4, 9, 12 классов) станет с 2028 года. А по английскому как второму иностранному (в 9 и 12 классах) - с 2030 года.

Ранее мы писали о том, какие предметы станут в школах необязательными.

А еще рассказывали о том, можно ли забирать ребенка из школы или садика во время воздушной тревоги.

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