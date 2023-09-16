Школьникам бесплатно раздадут ноутбуки и планшеты: кто и как сможет их получить

Именно поэтому МОН инициировала программу, чтобы обеспечить учеников и педагогов девайсами, необходимыми для дистанционного обучения.

1,5 млн школьников учились онлайн в прошлом учебном году, а во многих городах образовательный процесс проходил в смешанном формате. Более полумиллиона детей из самых уязвимых категорий и 82 тысячи учителей нуждаются в ноутбуках или планшетах для доступа к обучению.

Об этом сообщает МОН в Instagram .

Что известно о программе

"Сейчас многие дети остаются не только без доступа к качественному образованию, но и без возможности узнать новую и интересную информацию или просто пообщаться с друзьями. Девайсы для ребенка - это не только о подключении к урокам. Понимаем это и стараемся обеспечить комфорт для как можно большего количества детей", - отмечают в Министерстве.

Для этого МОН работает с разными партнерами: бизнесом, правительственными организациями, фондами и международными организациями. Они подчеркивают, что любая громада или область может общаться с партнерами напрямую.

"Отдельные школы и учителя могут приобщаться к нашим мероприятиям и рассказывать реальные истории партнерам, чтобы ускорить процесс получения девайсов. Мы готовы консультировать активные общины по базовым элементам фандрейзинга и привлечению донорской поддержки на нужды образования", - объясняют педагоги.

Для этого учителям необходимо сбросить запрос на электронную почту digitaled.office@eschool.gov.ua.

Кто и как сможет получить ноутбуки и планшеты

В первой очереди на получение гаджетов дети из малообеспеченных, или многодетных семей, а также дети с инвалидностью.

Чтобы ребенок получил планшет или ноутбук, родители должны написать заявление и доставить его в свое учебное заведение. В каждой школе руководство самостоятельно распределяет технику согласно запросам.

Первоначально девайсы получат школы, где преобладает дистанционное обучение. Устройства пропорционально распределяют между заведениями, в которых показатели самые высокие. А это:

Черниговская обл.

Сумская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Учет всех девайсов ведется в базе данных. Там есть оперативная информация о статусе работы каждого устройства - кому его предоставили и в рабочем ли он состоянии.

Отметим, что в 2023 году 35 192 школьника уже получили девайсы. И еще 40 тыс. должны получить их до конца года.