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Школы, садики и стадионы: что построили в Украине за год "Большой стройки"

Киев, Среда 16 декабря 2020 12:51
Школы, садики и стадионы: что построили в Украине за год "Большой стройки"
Фото: обновленная школа (facebook.com)
Автор: Styler

Целью программы было массовое восстановление социальной инфраструктуры, особенно для детей

Национальная программа "Большая стройка" - это не только тысячи километров отремонтированных дорог, но и сотни восстановленных объектов инфраструктуры по всей стране. Юрий Голик в Facebook публикует фотографии и описание некоторых из них.

"Большая стройка". 100 школ. 100 детских садиков. 100 стадионов и спортивных комплексов", - пишет он.

Именно такую цель преследовала национальная программа - массово восстановить социальную инфраструктуру, особенно для детей.

Среди прочего за год реконструировали стадион школы № 33 в Виннице, реконструировали и достроили школу в селе Киреши на Закарпатье, построили детский садик в селе Великий Любень Львовской области, реконструировали и достроили детский садик в Овидиополе Одесской области, реконструировали под детский садик здание в селе Яблоновка Закарпатской области, реконструировали детский садик №49 в Бахмуте Донецкой области, реконструировали под детский садик здание в селе Бугаевка Полтавской области, реконструировали стадион "Колос" в Тетиеве на Киевщине, реконструировали с установкой тента спортплощадку училища физической культуры во Львове, реконструировали школу-интернат в Северодонецке Луганской области.

Напомним, ранее Юрий Голик показал ТОП-5 украинских дорог, отремонтированных в 2020 году целыми маршрутами.

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Новости Украины Личный опыт инфраструктурашколаБольшая стройка

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