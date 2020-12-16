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Школи, садочки та стадіони: що побудували в Україні за рік "Великого будівництва"

Київ, Середа 16 грудня 2020 12:51
Школи, садочки та стадіони: що побудували в Україні за рік "Великого будівництва"
Фото: оновлена школа (facebook.com)
Автор: Styler

Метою програми було масове відновлення соціальної інфраструктури, особливо для дітей

Національна програма "Велике будівництво" - це не тільки тисячі кілометрів відремонтованих доріг, але і сотні відновлених об'єктів інфраструктури по всій країні. Юрій Голик у Facebook публікує фотографії і опис деяких з них.

"Велике будівництво". 100 шкіл. 100 дитячих садків. 100 стадіонів і спортивних комплексів", - пише він.

Саме таку мету переслідувала національна програма - масово відновити соціальну інфраструктуру, особливо для дітей.

Серед іншого за рік реконструювали стадіон школи № 33 у Вінниці, реконструювали і добудували школу в селі Кіреші на Закарпатті, побудували дитячий садок в селі Великий Любінь Львівської області, реконструювали і добудували дитячий садок в Овідіополі Одеської області, реконструювали під дитячий садок будівлю в селі Яблунівка Закарпатської області, реконструювали дитячий садок №49 в Бахмуті Донецької області, реконструювали під дитячий садок будівлю в селі Бугаївка Полтавської області, реконструювали стадіон «Колос» в Тетієві на Київщині, реконструювали з установкою тенту спортмайданчик училища фізичної культури у Львові, реконструювали школу-інтернат в Сєверодонецьку Луганської області.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик показав ТОП-5 українських доріг, відремонтованих у 2020 році цілими маршрутами.

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