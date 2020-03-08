Школы и больницы могут перейти в частные руки: все подробности

В Украине становится популярной концессия - форма передачи госимущества в частные руки. Закон "О концессии" вступил в силу еще 20 октября 2019 года. Ранее подобный закон существовал и ранее, но он был недееспособным.

После принятия обновленной редакции закона целый ряд объектов уже передается в концессию. Недавно экс-министр экономразвития Тимофей Милованов заявил, что в планах – передача в концессию вузов и больниц.

В отличие от аренды, тот, кто получает госимущество в свое распоряжение, должен реконструировать полученное госимущество, вести новое строительство и улучшать доставшиеся ему государственные объекты. Об этом сообщает "Сегодня".

Что могут сдать в концессию

Объектом концессии могут быть любые объекты государственной или коммунальной собственности, которые относятся к любой сфере. Концессионеру могут передаваться земельные участки для строительства на нем новых объектов, включая дорог.

Государство или местные власти могут передавать в концессию право предоставлять социально значимые услуги. То есть коммунальные, транспортные, образовательные и другие.

Кроме того, в концессию могут передавать государственные университеты, больницы, а также коммунальные школы, детсады, аэропорты и вокзалы. Передача в концессию некоторых объектов предполагает ограничения. Например, это касается природных монополий и автомобильных дорог.

Что не могут передать в концессию

В концессию не могут передать производство и ремонт оружия, леса, деятельность по добыче полезных ископаемых.

За пользование концессионными объектами нужно будет платить. Но за большинство услуг, которые предоставляет государство, украинцы и так платят, включая проезд, коммунальные услуги и т.д.

По мнению экспертов, концессия будет полезной для Украины, поскольку позволит восстановить объекты государственной инфраструктуры без привлечения средств из бюджета, а только за счет частного капитала.

При этом существует также мнение о том, что в Украине в данный момент нет условий для широкого использования концессии.

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