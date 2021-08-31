В школу на 1 сентября с букетом: сколько стоят цветы в Украине

Традиция приходить на 1 сентября в школу с букетом существует уже очень много лет. В последние годы в Украине стараются отменить эту практику, а деньги пустить на благотворительность – на помощь армии, на лекарства или лечение больных детей.
В какую сумму обойдется букет для учителя на 1 сентября в Украине, рассказали в ТСН.
Дарить цветы или не дарить – родители решают самостоятельно, так как эта традиция не является обязательной. Однако цены накануне 1 сентября уже давно бьют рекорды.
Самый простой букет из трех маленьких астр обойдется от 60 гривен. Средний и оформленный букет на рынках Украины стартует от 200 гривен. Чаще всего в такой букет входят астры, хризантемы или гвоздики.
Букет из роз или пионов обойдутся дороже – композиция из трех цветков обойдется в 300 гривен.
Онлайн-магазины предлагают более сложные букеты из 8-11 цветков с доставкой – от 700 гривен.
Стоимость большого праздничного букета потянет в среднем около 1500 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что тысячи киевлян не смогут отвести своих детей в школы 1 сентября.
А также рассказывали о том, какие новые карантинные правила вводятся в школах Украины с 1 сентября.