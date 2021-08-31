RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

До школи на 1 вересня з букетом: скільки коштують квіти в Україні

Автор: Анна Шиканова

Традиція приходити на 1 вересня в школу з букетом існує вже дуже багато років. В останні роки в Україні намагаються скасувати цю практику, а гроші пустити на благодійність – на допомогу армії, на ліки або лікування хворих дітей.

В яку суму обійдеться букет для вчителя на 1 вересня в Україні, розповіли в ТСН.

Дарувати квіти або не дарувати – батьки вирішують самостійно, через те, що ця традиція не є обов'язковою. Однак ціни напередодні 1 вересня вже давно б'ють рекорди.

Скільки коштують квіти:

  • Кущова гвоздика - від 15 до 30 гривень за гілочку
  • Айстра - 20-25 гривень за штуку
  • Кущова хризантема - 35-45 гривень
  • Кущова троянда - 30-35 гривень за гілку
  • Півоновидна троянда - 40-60 гривень за штуку
  • Роза - від 25 до 80 гривень за штуку
  • Брунія - 45-60 гривень
  • Гортензія - 250-350 гривень
  • Евкаліпт - 30-35 гривень
  • Скіммія - 35-40 гривень

Найпростіший букет з трьох маленьких айстр обійдеться від 60 гривень. Середній і оформлений букет на ринках України стартує від 200 гривень. Найчастіше в такий букет входять айстри, хризантеми або гвоздики.

Букет з троянд або півоній обійдуться дорожче – композиція з трьох квіток обійдеться в 300 гривень.

Онлайн-магазини пропонують більш складні букети з 8-11 квіток з доставкою – від 700 гривень.

Вартість великого святкового букета потягне в середньому близько 1500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тисячі киян не зможуть відвести своїх дітей до шкіл 1 вересня.

А також розповідали про те, які нові карантинні правила вводяться в школах України з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
День знаньНавчальний рік