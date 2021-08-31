До школи на 1 вересня з букетом: скільки коштують квіти в Україні

Традиція приходити на 1 вересня в школу з букетом існує вже дуже багато років. В останні роки в Україні намагаються скасувати цю практику, а гроші пустити на благодійність – на допомогу армії, на ліки або лікування хворих дітей.
В яку суму обійдеться букет для вчителя на 1 вересня в Україні, розповіли в ТСН.
Дарувати квіти або не дарувати – батьки вирішують самостійно, через те, що ця традиція не є обов'язковою. Однак ціни напередодні 1 вересня вже давно б'ють рекорди.
Найпростіший букет з трьох маленьких айстр обійдеться від 60 гривень. Середній і оформлений букет на ринках України стартує від 200 гривень. Найчастіше в такий букет входять айстри, хризантеми або гвоздики.
Букет з троянд або півоній обійдуться дорожче – композиція з трьох квіток обійдеться в 300 гривень.
Онлайн-магазини пропонують більш складні букети з 8-11 квіток з доставкою – від 700 гривень.
Вартість великого святкового букета потягне в середньому близько 1500 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що тисячі киян не зможуть відвести своїх дітей до шкіл 1 вересня.
А також розповідали про те, які нові карантинні правила вводяться в школах України з 1 вересня.