Школьные столовые работать будут, но с условиями: в МОН дали разъяснение

В Украине с 1 сентября начинается новый учебный год и правила посещения учебных заведений существенно изменились в связи с пандемией коронавируса и карантином.

Родителей школьников волнует вопрос о том, как будут работать школьные столовые с 1 сентября и будет ли возможность детям получать питание в школах. В Министерстве образования и науки рассказали, как будут работать столовые. Об этом сообщают "Украинские новости".

С 1 сентября в школах Украины будет запрещено в столовых организации питания детей по принципу "шведского стола". Между столами обязательно должна быть социальная дистанция, а все работники школьных столовых должны работать в защитных масках и одноразовых перчатках.

Также рекомендовано составить графики питания для разных классов, чтобы избежать скопления детей. Между столами расстояние должно быть не менее полутора метров. За одним столом разрешено находиться одновременно только 4 ученикам.

Повара будут работать в защитных масках и одноразовых перчатках. Кассиры и те работники столовых, которые выдают блюда, обязаны использовать защитные очки или щитки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МОЗ дали четкий ответ о том, как будут работать детсады в Украине.

А также мы рассказывали о том, что в Украине предложили обучать детей по новой системе.