Шкільні їдальні працювати будуть, але з умовами: в МОН дали роз'яснення

В Україні з 1 вересня розпочинається новий навчальний рік і правила відвідування навчальних закладів суттєво змінилися у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантином.

Батьків школярів хвилює питання про те, як працюватимуть шкільні їдальні з 1 вересня і буде можливість дітям отримувати харчування в школах. У Міністерстві освіти та науки розповіли, як будуть працювати їдальні. Про це повідомляють "Українські новини".

З 1 вересня в школах України буде заборонено в їдальнях організації харчування дітей за принципом "шведського столу". Між столами обов'язково повинна бути соціальна дистанція, а всі працівники шкільних їдалень повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках.

Також рекомендовано скласти графіки харчування для різних класів, щоб уникнути скупчення дітей. Між столами відстань повинна бути не менше півтора метра. За одним столом дозволено перебувати одночасно тільки 4 учням.

Кухаря будуть працювати у захисних масках і одноразових рукавичках. Касири й ті працівники їдалень, які видають страви, зобов'язані використовувати захисні окуляри або щитки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в МОЗ дали чітку відповідь про те, як працюватимуть дитячі садочки в Україні.

А також ми розповідали про те, що в Україні запропонували навчати дітей за новою системою.