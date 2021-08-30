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Школьные линейки на 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

Автор: Светлана Мащенко

В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года. Праздничные мероприятия проводить можно, но решение в этом вопросе может принимать администрация школы. При этом есть ряд правил, которых следует придерживаться.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что линейки проводить не обязательно, и последнее слово тут за учебным заведением.

Рекомендации Министерства здравоохранения по проведению мероприятий на 1 сентября:

  • Мероприятие лучше провести под открытым небом (двор школы, спортплощадка).
  • Не следует смешивать детей разных возрастных групп.
  • Следует избегать толпы и следить за соблюдением 1,5-метровой дистанции.
  • Лучше отказаться от массовых мероприятий, приглашения коллективов, не имеющих к школе отношения.
  • Время мероприятия лучше сократить до максимума.

Также в Минздраве предложили альтернативный вариант проведения праздника первого звонка:

  • Его можно провести каждым классом отдельно.
  • Вместо активности в помещении, лучше отпраздновать под открытым небом.
  • День знаний можно попробовать провести в интерактивной форме.

Ранее в Минздраве также обновили карантинные правила для детских садов. Новые требования будут действовать с 1 сентября.

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