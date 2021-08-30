Школьные линейки на 1 сентября: в Минздраве сделали важное заявление

В Министерстве здравоохранения Украины сделали важное заявление относительно проведения школьных линеек 1 сентября этого года. Праздничные мероприятия проводить можно, но решение в этом вопросе может принимать администрация школы. При этом есть ряд правил, которых следует придерживаться.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минздраве подчеркнули, что линейки проводить не обязательно, и последнее слово тут за учебным заведением.
Рекомендации Министерства здравоохранения по проведению мероприятий на 1 сентября:
Также в Минздраве предложили альтернативный вариант проведения праздника первого звонка:
Ранее в Минздраве также обновили карантинные правила для детских садов. Новые требования будут действовать с 1 сентября.