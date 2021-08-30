Шкільні лінійки на 1 вересня: у МОЗ зробили важливу заяву

У Міністерстві охорони здоров'я України зробили важливу заяву щодо проведення шкільних лінійок 1 вересня цього року. Святкові заходи проводити можна, але рішення в цьому питанні може приймати адміністрація школи. При цьому є ряд правил, яких слід дотримуватися.
Про це розповіли у прес-службі відомства.
У МОЗ підкреслили, що лінійки проводити не обов'язково, і останнє слово тут за навчальним закладом.
Рекомендації Міністерства охорони здоров'я щодо проведення заходів на 1 вересня:
Також у МОЗ запропонували альтернативний варіант проведення свята першого дзвоника:
Раніше в МОЗ також оновили карантинні правила для дитячих садків. Нові вимоги діятимуть з 1 вересня.