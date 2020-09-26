Школьные каникулы в Украине: названы новые даты для отдыха детей

В Украине предложили новые даты для школьных каникул на 2020-2021 год обучения. В Министерстве образования и науки Украины назвали новые даты рекомендованных каникул для школьников.

Как отмечают в Министерстве науки и образования, согласно закону, каждое учебное заведение может самостоятельно устанавливать даты каникул, менять их на свое усмотрение или назначать дополнительные в зависимости от погоды, отопления, эпидемиологической ситуации, региональных особенностей и так далее. График школьных каникул может быть разным в разных городах Украины.

В Министерстве образования и науки Украины рекомендуют отправлять школьников на отдых в такие периоды:

Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября

Зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа

В октябре также могут быть внеплановые каникулы в связи с проведением местных выборов 25 октября. Это связано с тем, что избирательные участки и комиссии обычно размещают в помещениях учебных заведений.

Также дети получат дополнительный выходной день в октябре – 14 числа, в связи с официальным государственным праздником, Днем Защитника Украины.

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