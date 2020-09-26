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Шкільні канікули в Україні: названі нові дати для відпочинку дітей

Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві освіти назвали рекомендовані дати шкільних канікул

В Україні запропонували нові дати для шкільних канікул на 2020-2021 рік навчання. У Міністерстві освіти та науки України назвали нові дати рекомендованих канікул для школярів.

Як зазначають у Міністерстві науки та освіти, згідно з законом, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул, змінювати їх на свій розсуд або призначати додаткові залежно від погоди, опалення, епідеміологічної ситуації, регіональних особливостей і так далі. Графік шкільних канікул може бути різним у різних містах України.

У Міністерстві освіти та науки України рекомендують відправляти школярів на відпочинок у такі періоди:

Осінні канікули: з 26 жовтня по 1 листопада

Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня

Літні канікули: з 1 червня по 31 серпня

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У жовтні також можуть бути позапланові канікули у зв'язку з проведенням місцевих виборів 25 жовтня Це пов'язано з тим, що виборчі дільниці та комісії зазвичай розміщують у приміщеннях навчальних закладів.

Також діти отримають додатковий вихідний день у жовтні – 14 числа, у зв'язку з офіційним державним святом, Днем Захисника України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують День вихователя і які існують традиції.

А також розповідали про те, якою буде головна ялинка країни та коли її будуть встановлювати.

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