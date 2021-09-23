Школьные каникулы осенью 2021: появился график

Даты школьных каникул в Министерстве образования разрешают корректировать администрациям школ. Но в основном в учебных заведениях будут придерживаться такого календаря:

Осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года

Зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года

Весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

Летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Согласно требованиям МОН общая продолжительность каникул не должна превышать 30 дней (за исключением летних).

Кроме того школьники будет отдыхать в дополнительные выходные:

14 октября - День защитника Украины

25 декабря - Католическое Рождество

8 марта - Международный Женский день

24 апреля - Пасха

1 мая - День труда

9 мая - День победы

Как будут работать школы после перехода в "желтую зону"

Отметим, что после перехода Украины в "желтую зону" с 23 сентября, школы с уровнем вакцинации персонала ниже 80% должны будут перейти на дистанционное обучение.

Также Виктор Ляшко заявил, что в ряде случаев школы перейдут на дистанционку вне зависимости от уровня вакцинации. Это произойдет если более 50% классов учебного заведения пойдут на самоизоляцию. А такие меры принимаются, если в классе есть инфицированный COVID ребенок.