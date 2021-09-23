Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік

Дати шкільних канікул в Міністерстві освіти дозволяють коригувати адміністраціям шкіл. Але в основному у навчальних закладах дотримуватимуться такого календаря:

Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року

Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

Літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Згідно з вимогами МОН загальна тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів (за винятком літніх).

Крім того школярі відпочиватимуть у додаткові вихідні:

14 жовтня - День захисника України

25 грудня - Католицьке Різдво

8 березня - Міжнародний жіночий день

24 квітня - Великдень

1 травня - День праці

9 травня - День Перемоги

Як працюватимуть школи після переходу в "жовту зону"

Відзначимо, що після переходу України в "жовту зону" з 23 вересня, школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% повинні будуть перейти на дистанційне навчання.

Також Віктор Ляшко заявив, що в ряді випадків школи перейдуть на дистанційку незалежно від рівня вакцинації. Це станеться якщо більше 50% класів навчального закладу підуть на самоізоляцію. А такі заходи вживаються, якщо в класі є інфікована дитина.