Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік

Перші шкільні канікули в цьому році, згідно з прийнятим в МОН графіком, почнуться з 25 жовтня і триватимуть тиждень. Втім, ці дати носять скоріше рекомендаційний характер. Крім того багато чого - зокрема перехід на дистанційне навчання - залежатиме від ситуації в Україні.
Скільки відпочиватимуть діти - читайте нижче в нашому матеріалі.
Дати шкільних канікул в Міністерстві освіти дозволяють коригувати адміністраціям шкіл. Але в основному у навчальних закладах дотримуватимуться такого календаря:
Згідно з вимогами МОН загальна тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів (за винятком літніх).
Відзначимо, що після переходу України в "жовту зону" з 23 вересня, школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% повинні будуть перейти на дистанційне навчання.
Також Віктор Ляшко заявив, що в ряді випадків школи перейдуть на дистанційку незалежно від рівня вакцинації. Це станеться якщо більше 50% класів навчального закладу підуть на самоізоляцію. А такі заходи вживаються, якщо в класі є інфікована дитина.
Раніше ми писали, що з'явився графік вихідних і робочих днів на жовтень 2021.