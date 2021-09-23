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Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік

Автор: Світлана Мащенко

Перші шкільні канікули в цьому році, згідно з прийнятим в МОН графіком, почнуться з 25 жовтня і триватимуть тиждень. Втім, ці дати носять скоріше рекомендаційний характер. Крім того багато чого - зокрема перехід на дистанційне навчання - залежатиме від ситуації в Україні.

Скільки відпочиватимуть діти - читайте нижче в нашому матеріалі.

Дати шкільних канікул в Міністерстві освіти дозволяють коригувати адміністраціям шкіл. Але в основному у навчальних закладах дотримуватимуться такого календаря:

  • Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року
  • Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
  • Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
  • Літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Згідно з вимогами МОН загальна тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів (за винятком літніх).

Крім того школярі відпочиватимуть у додаткові вихідні:

  • 14 жовтня - День захисника України
  • 25 грудня - Католицьке Різдво
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 24 квітня - Великдень
  • 1 травня - День праці
  • 9 травня - День Перемоги

Як працюватимуть школи після переходу в "жовту зону"

Відзначимо, що після переходу України в "жовту зону" з 23 вересня, школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% повинні будуть перейти на дистанційне навчання.

Також Віктор Ляшко заявив, що в ряді випадків школи перейдуть на дистанційку незалежно від рівня вакцинації. Це станеться якщо більше 50% класів навчального закладу підуть на самоізоляцію. А такі заходи вживаються, якщо в класі є інфікована дитина.

Раніше ми писали, що з'явився графік вихідних і робочих днів на жовтень 2021.

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