Шкільні канікули восени 2021: з'явився графік
Перші шкільні канікули в цьому році, згідно з прийнятим в МОН графіком, почнуться з 25 жовтня і триватимуть тиждень. Втім, ці дати носять скоріше рекомендаційний характер. Крім того багато чого - зокрема перехід на дистанційне навчання - залежатиме від ситуації в Україні.
Скільки відпочиватимуть діти - читайте нижче в нашому матеріалі.
Дати шкільних канікул в Міністерстві освіти дозволяють коригувати адміністраціям шкіл. Але в основному у навчальних закладах дотримуватимуться такого календаря:
- Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року
- Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року
- Весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року
- Літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року
Згідно з вимогами МОН загальна тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів (за винятком літніх).
Крім того школярі відпочиватимуть у додаткові вихідні:
- 14 жовтня - День захисника України
- 25 грудня - Католицьке Різдво
- 8 березня - Міжнародний жіночий день
- 24 квітня - Великдень
- 1 травня - День праці
- 9 травня - День Перемоги
Як працюватимуть школи після переходу в "жовту зону"
Відзначимо, що після переходу України в "жовту зону" з 23 вересня, школи з рівнем вакцинації персоналу нижче 80% повинні будуть перейти на дистанційне навчання.
Також Віктор Ляшко заявив, що в ряді випадків школи перейдуть на дистанційку незалежно від рівня вакцинації. Це станеться якщо більше 50% класів навчального закладу підуть на самоізоляцію. А такі заходи вживаються, якщо в класі є інфікована дитина.
Раніше ми писали, що з'явився графік вихідних і робочих днів на жовтень 2021.