Школьные каникулы 2022: появился график весеннего и летнего отдыха учеников

Школьники большинства учебных заведений Украины вернутся за парты после зимних праздничных каникул уже в понедельник 10 января. Третья четверть будет длиться 11 недель, а за ней последует неделя весенних каникул. Летние каникулы, согласно плану, будут длиться три месяца.

График каникул 2022 от МОН выглядит вот так:

весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года

летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Отметим, что даты могут смещаться, при этом важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней (кроме летних каникул).

Точные сроки каникул могут корректироваться в администрациях учебных заведений. При этом есть требования по количеству учебных часов.

Сколько часов должны отучиться школьники?

начальная школа (1-4 классы) - 720 часов,

гимназия (5-9 классы) - 890 часов,

лицей (10-11 классы) - 1110 часов.

Помимо каникул, у школьников будут дополнительные выходные в марте. Это связано с праздником 8 марта, который в 2022 году будет во вторник. В связи с этим, понедельник, 7-е число также будет выходным днем. Отдыхать, как дети так и взрослые, будут четыре дня, с 5 по 8 марта, но суббота, 12-е число, будет рабочим днем.