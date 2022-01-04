Школьные каникулы 2022: появился график весеннего и летнего отдыха учеников

Школьники большинства учебных заведений Украины вернутся за парты после зимних праздничных каникул уже в понедельник 10 января. Третья четверть будет длиться 11 недель, а за ней последует неделя весенних каникул. Летние каникулы, согласно плану, будут длиться три месяца.
Даты отдыха для школьников - читайте ниже в нашем материале Styler.
Отметим, что даты могут смещаться, при этом важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней (кроме летних каникул).
Точные сроки каникул могут корректироваться в администрациях учебных заведений. При этом есть требования по количеству учебных часов.
Помимо каникул, у школьников будут дополнительные выходные в марте. Это связано с праздником 8 марта, который в 2022 году будет во вторник. В связи с этим, понедельник, 7-е число также будет выходным днем. Отдыхать, как дети так и взрослые, будут четыре дня, с 5 по 8 марта, но суббота, 12-е число, будет рабочим днем.
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