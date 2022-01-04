Шкільні канікули 2022: з'явився графік весняного та літнього відпочинку учнів

Школярі більшості навчальних закладів України повернуться за парти після зимових святкових канікул вже в понеділок 10 січня. Третя чверть триватиме 11 тижнів, а за нею піде тиждень весняних канікул. Літні канікули, згідно з планом, триватимуть три місяці.

Графік канікул 2022 від МОН виглядає ось так:

весняні канікули - з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

літні канікули - з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року

Відзначимо, що дати можуть зміщуватися, при цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів (крім літніх канікул).

Точні терміни канікул можуть коригуватися в адміністраціях навчальних закладів. При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин.

Скільки годин повинні відучитися школярі?

початкова школа (1-4 класи) - 720 годин,

гімназія (5-9 класи) - 890 годин,

ліцей (10-11 класи) - 1110 годин.

Крім канікул, у школярів будуть додаткові вихідні в березні. Це пов'язано зі святом 8 березня, яке у 2022 році буде у вівторок. У зв'язку з цим, понеділок, 7-е число також буде вихідним днем. Відпочивати, як діти так і дорослі, будуть чотири дні, з 5 по 8 березня, але субота, 12-е число, буде робочим днем.