Шкільні канікули 2022: з'явився графік весняного та літнього відпочинку учнів

Школярі більшості навчальних закладів України повернуться за парти після зимових святкових канікул вже в понеділок 10 січня. Третя чверть триватиме 11 тижнів, а за нею піде тиждень весняних канікул. Літні канікули, згідно з планом, триватимуть три місяці.
Дати відпочинку для школярів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Відзначимо, що дати можуть зміщуватися, при цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів (крім літніх канікул).
Точні терміни канікул можуть коригуватися в адміністраціях навчальних закладів. При цьому є вимоги щодо кількості навчальних годин.
Крім канікул, у школярів будуть додаткові вихідні в березні. Це пов'язано зі святом 8 березня, яке у 2022 році буде у вівторок. У зв'язку з цим, понеділок, 7-е число також буде вихідним днем. Відпочивати, як діти так і дорослі, будуть чотири дні, з 5 по 8 березня, але субота, 12-е число, буде робочим днем.
Раніше ми писали, коли ми будемо колядувати щедрувати, посівати, і кому не можна це робити.