Школьные каникулы 2021-2022: появился график зимнего отдыха учеников

В Министерстве образования Украины уже утвердили рекомендованный график школьных каникул 2021-2022, но в некоторых регионах дети уйдут на зимний отдых позже, ведь окончательное решение принимается местными властями.
Когда ученики пойдут на отдых, сколько продлятся зимние каникулы, и в каких областях и городах приняли решение сместить эти даты - читайте ниже в материале Styler.
Даты могут смещаться, при этом важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней (кроме летних каникул).
Согласно законодательству, школы учатся по семестровому графику: учебный год имеет два семестра, каждый из них делится на две четверти. Отдыхают ученики в течение учебного года трижды: осенью, зимой и весной. Как правило, каждые каникулы длятся неделю.
В Киеве, по заявлению главы КГГА Валентина Мондриевского, каникулы начнутся согласно графику МОН. Дети будут отдыхать с 25 декабря по 9 января.
В школах Харькова каникулы начнутся с 30 декабря. Кроме того, учебный год летом продлят еще на одну неделю из-за затянувшихся осенних каникул.
В Кременчуге дети будут учиться аж до 31 декабря, зато вернутся за парты они позже - 17 января.
Отметим, что COVID-ситуация в стране может внести определенные коррективы в график школьных каникул.
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