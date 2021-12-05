Шкільні канікули 2021-2022: з'явився графік зимового відпочинку учнів

У Міністерстві освіти України вже затвердили рекомендований графік шкільних канікул 2021-2022, але в деяких регіонах діти підуть на зимовий відпочинок пізніше, адже остаточне рішення приймається місцевою владою.
Коли учні підуть на відпочинок, скільки триватимуть зимові канікули, і в яких областях і містах прийняли рішення змістити ці дати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Дати можуть зміщуватися, при цьому важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів (крім літніх канікул).
Згідно із законодавством, школи навчаються за семестровим графіком: навчальний рік має два семестри, кожен з них ділиться на дві чверті. Відпочивають учні протягом навчального року тричі: восени, взимку та навесні. Як правило, кожні канікули тривають тиждень.
В Києва, за заявою голови КМДА Валентина Мондрієвського, канікули розпочнуться згідно з графіком МОН. Діти відпочиватимуть з 25 грудня по 9 січня.
У школах Харкова канікули почнуться з 30 грудня. Крім того, навчальний рік влітку продовжать ще на один тиждень через тривалі осінні канікули.
В Кременчуці діти навчатимуться аж до 31 грудня, натомість повернуться за парти вони пізніше - 17 січня.
Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в графік шкільних канікул.
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