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Школьные каникулы 2021-2022: опубликован график учебы и все даты

Автор: Светлана Мащенко

Школьники в 2021 году впервые уйдут на каникулы 25 октября согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки. Впрочем, администрации школ вправе сами корректировать режим работы школ, главное - чтобы дети учились определенное количество часов в году.

Сколько будут заниматься и отдыхать школьники в нынешнем учебном году - читайте ниже в нашем материале.

Как правило, учебные заведения придерживаются предложенного МОН графика, а выглядит он так:

  • осенние каникулы - с 25 по 31 октября 2021 года
  • зимние каникулы - с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
  • весенние каникулы - с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года
  • летние каникулы - с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года

Эти даты рекомендованные, но важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней. Конечно же, летние каникулы здесь - исключение.

Помимо названых выше дней, школьники смогут отдыхать в такие даты:

  • 14 октября - День защитника Украины
  • 25 декабря - Католическое Рождество
  • 8 марта - Международный Женский день
  • 24 апреля - Пасха
  • 1 мая - День труда
  • 9 мая - День победы

Отметим, что COVID-ситуация в стране может внести определенные коррективы в школьный график. Ведь в случае усиления карантина, школьников могут внепланово отправить на дистанционку.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут работать и отдыхать в октябре 2021.

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