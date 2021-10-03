Школьные каникулы 2021-2022: опубликован график учебы и все даты

Школьники в 2021 году впервые уйдут на каникулы 25 октября согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки. Впрочем, администрации школ вправе сами корректировать режим работы школ, главное - чтобы дети учились определенное количество часов в году.
Сколько будут заниматься и отдыхать школьники в нынешнем учебном году - читайте ниже в нашем материале.
Как правило, учебные заведения придерживаются предложенного МОН графика, а выглядит он так:
Эти даты рекомендованные, но важно, чтобы продолжительность каникул не превышала тридцати дней. Конечно же, летние каникулы здесь - исключение.
Отметим, что COVID-ситуация в стране может внести определенные коррективы в школьный график. Ведь в случае усиления карантина, школьников могут внепланово отправить на дистанционку.
Ранее мы писали, сколько украинцы будут работать и отдыхать в октябре 2021.