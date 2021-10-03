Шкільні канікули 2021-2022: опубліковано графік навчання і всі дати

Школярі в 2021 році вперше підуть на канікули 25 жовтня згідно з графіком, затвердженим Міністерством освіти і науки. Втім, адміністрації шкіл мають право самі коригувати режим роботи шкіл, головне - щоб діти вчилися певну кількість годин на рік.
Скільки будуть займатися і відпочивати школярі в нинішньому навчальному році - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як правило, навчальні заклади дотримуються запропонованого МОН графіка, а виглядає він так:
Ці дати рекомендовані, але важливо, щоб тривалість канікул не перевищувала тридцяти днів. Звичайно ж, літні канікули тут - виняток.
Відзначимо, що ситуація в країні може внести певні корективи в шкільний графік. Адже у разі посилення карантину, школярів можуть позапланово відправити на дистанційку.
Раніше ми писали, скільки українці працюватимуть і відпочиватимуть у жовтні 2021.