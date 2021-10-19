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Школьницы с видео "Батько наш Бандера" развенчали пропаганду росСМИ: учительница нас поддержала

Автор: Людмила Жукова

Львовские школьницы, которые прославились исполнением песни "Батько наш Бандера" на уроках, рассказали, как все было на самом деле. Отметим, что в российских СМИ написали, что дети таким способом "троллили" учительницу, но все оказалось совсем не так.

Обо всем школьницы рассказали в прямом эфире на телеканале NTA.

Девочки рассказали, что около месяца назад они начали петь композицию, так как она им очень нравилась. Также ее записали и в ТікТок.

"На уроке истории я решила снять это видео и опубликовать его в своем ТікТок. Далее оно разлетелось по разным пабликам и Telegram-каналам и приобрело большую популярность, особенно в России", - рассказала школьница.

По словам одной из девочек, они были в шоке, когда узнали, что о них говорят на россТВ.

"Мы хотим сказать, что СМИ начали распространять неправдивую информацию о нашей учительнице по истории, которая - наоборот, нас поддерживала и помогала осуществить эту идею", - рассказала девочка.

Как уточнила одна из школьниц, как раз на этом уроке учительница им рассказывала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН и УПА.

Ранее мы сообщали, что под Киевом школьники исполнили гимн России.

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