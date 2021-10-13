В Киеве школьники троллят учительницу песней о Бандере: женщина отказывается выходить на работу (видео)
В Киеве школьники подшучивают над учительницей песней о Бандере. В частности, они преследуют ее по школе и поют песню. Поэтому женщина уже отказывается выходить на работу.
Об этом сообщили Telegram-канал "Украина в шоке".
Так, дети назвали преподавателя "ватой" и при каждой возможности начинают петь "Отец наш Бандера", устраивая ей психологические атаки.
Также, они запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь эту песню в классах, коридорах, туалетах и раздевалках. Кроме того, не понятно, как школьники планируют сдавать учительнице контрольные работы в конце семестра.
Важно, что теперь учительница не хочет возвращаться из-за издевательств учеников в школу.
В комментариях пользователи не в восторге от поступка школьников и пишут, что это издевательство над учительницей.
Ранее мы сообщали, что под Киевом школьники исполнили гимн России. В частности, сначала школьники гордились своим поступком. Однако впоследствии двое из них опубликовали извинения. По их словам, они никого не хотели обидеть.
Также недавно мы писали, что под Запорожьем отец ученика показал, чем кормят детей в школе. В сети еду назвали "баландой".