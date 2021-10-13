В Киеве школьники троллят учительницу песней о Бандере: женщина отказывается выходить на работу (видео)

В Киеве школьники подшучивают над учительницей песней о Бандере. В частности, они преследуют ее по школе и поют песню. Поэтому женщина уже отказывается выходить на работу.

Об этом сообщили Telegram-канал "Украина в шоке".

Так, дети назвали преподавателя "ватой" и при каждой возможности начинают петь "Отец наш Бандера", устраивая ей психологические атаки.

Также, они запустили флешмоб в соцсетях, где призывают петь эту песню в классах, коридорах, туалетах и раздевалках. Кроме того, не понятно, как школьники планируют сдавать учительнице контрольные работы в конце семестра.

Важно, что теперь учительница не хочет возвращаться из-за издевательств учеников в школу.

В комментариях пользователи не в восторге от поступка школьников и пишут, что это издевательство над учительницей.