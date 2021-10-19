Школярки з відео "Батько наш Бандера" розвіяли пропаганду росЗМІ: вчителька нас підтримала

Дівчатка розповіли, що близько місяця тому вони почали співати композицію, через те, що вона їм дуже подобалася. Також її записали і в ТікТок.

"На уроці історії я вирішила зняти це відео і опублікувати його у своєму ТікТок. Далі воно розлетілося по різних пабліках і Telegram-каналах і набуло великої популярності, особливо в Росії", - розповіла школярка.

За словами однієї з дівчаток, вони були в шоці, коли дізналися, що про них говорять на росТВ.

"Ми хочемо сказати, що ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нашу вчительку з історії, яка - навпаки, нас підтримувала і допомагала здійснити цю ідею", - розповіла дівчинка.

Як уточнила одна зі школярок, якраз на цьому уроці вчителька їм розповідала про Романа Шухевича, Степана Бандеру ОУН і УПА.