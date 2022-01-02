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Когда у школьников закончатся каникулы и они вернутся к учебе: точная дата

Автор: Татьяна Самарук

Зимние каникулы в украинских школах по графику должны были начаться 25 декабря. А снова за парты дети должны вернутся уже в следующем году - 10 января 2022 года.

Когда школьники вернутся за парты - читайте в материале ниже.

Отметим, что в Министерстве образования Украины утвердили рекомендуемый график школьных каникул 2021-2022. В частности, в некоторых учебных заведениях дети могли уйти на зимний отдых позже, или раньше.

Таким образом отдых учащихся охватил новогодне-рождественские праздники – Рождество 25 декабря и 7 января, а также Новый год 1 января.

В Министерстве образования объяснили, что продолжительность школьных каникул не должна превышать тридцати дней (кроме летних каникул).

График весенних каникул

Весенние каникулы в украинских школах в 2022 году продлятся неделю. Начнутся они с 28 марта, а закончатся 3 апреля.

Когда начнутся летние каникулы

В Украине летние каникулы, согласно графику Министерства образования, начнутся с 1 июня 2022 года и закончатся до 31 августа 2022 года.

Отметим, что школы учатся по семестровым графиком, а именно учебный год имеет два семестра, каждый из них делится на две четверти. Поэтому ученики в течение учебного года трижды уходят на каникулы: осенью, зимой и весной.

На дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением.

Ранее мы сообщали, что школы Киева ушли на каникулы. Известно, когда ученики вернутся за парты.

Также мы писали, в каких регионах Украины изменились даты зимних каникул.

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