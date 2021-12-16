Зимние каникулы у школьников: в каких регионах даты изменили
Зимние каникулы у школьников были запланированы изначально на период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Однако вынужденные карантины и более длинные осенние каникулы внесли свои коррективы в этот график.
В каких регионах школы изменили график зимних каникул, рассказали в материале "24 канал".
На изменение графика школьных зимних каникул влияет много факторов: высокий уровень заболеваемости коронавирусом, гриппом и вирусными инфекциями, проблемы с отоплением.
Школы имеют право переносить даты каникул на свое усмотрение.
Киев
В КГГА сообщили, что каникулы в столичных школах начнутся по графику и дети пойдут отдыхать с 25 декабря. За парты они вернутся 10 января.
Львов
В большинстве школ каникулы начнутся 27 декабря и составят две недели – до 10 января. Есть школы, которые отправят детей на отдых с 31 декабря и до 9 января.
Кропивницкий
Школьники пойдут отдыхать с 27-30 декабря. Обучение начнется по графику – с 10 января. Более детальный график в разных школах города можно посмотреть тут.
Харьков
График зимних каникул снова поменяли и решили не продолжать учебный год до конца января. Дети уйдут отдыхать уже с 25 декабря. Вернутся за парты – 10 января.
Ровно
График каникул в школах города решили не менять, и дети пойдут отдыхать по графику – с 25 декабря по 9 января.
Хмельницкий
Тут школьникам придется учиться до 30 декабря. С 25 по 27 – выходные дни, поэтому дополнительными рабочими днями будут 28, 29 и 30 декабря. Закончатся каникулы 9 января.
Чернигов
Зимние каникулы начнутся по графику – с 25 декабря и закончатся 9 января.
Полтава и Кременчуг
В Полтаве дети уйдут на каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 10 января. А вот в Кременчуге школьники пойдут отдыхать только с 31 декабря. Закончатся каникулы позже – 16 января.
Волынь
Каникулы начнутся по графику – с 25 декабря. Закончатся – 9 января.
Житомир
Местная власть рекомендовала провести зимние каникулы с 31 декабря по 16 января. Некоторые школы отправят детей отдыхать согласно этим рекомендациям, а некоторые – сместят даты на несколько дней.
Сумы
Школьники будут отдыхать по графику – с 25 декабря по 9 января.
Днепр
График зимних каникул для школьников в этом городе – с 25 декабря по 9 января.
Кривой Рог
Школьники будут отдыхать по графику, с 25 декабря по 9 января.
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