Зимние каникулы у школьников: в каких регионах даты изменили

Зимние каникулы у школьников были запланированы изначально на период с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Однако вынужденные карантины и более длинные осенние каникулы внесли свои коррективы в этот график.

В каких регионах школы изменили график зимних каникул, рассказали в материале " 24 канал ".

На изменение графика школьных зимних каникул влияет много факторов: высокий уровень заболеваемости коронавирусом, гриппом и вирусными инфекциями, проблемы с отоплением.

Школы имеют право переносить даты каникул на свое усмотрение.

Киев

В КГГА сообщили, что каникулы в столичных школах начнутся по графику и дети пойдут отдыхать с 25 декабря. За парты они вернутся 10 января.

Львов

В большинстве школ каникулы начнутся 27 декабря и составят две недели – до 10 января. Есть школы, которые отправят детей на отдых с 31 декабря и до 9 января.

Кропивницкий

Школьники пойдут отдыхать с 27-30 декабря. Обучение начнется по графику – с 10 января. Более детальный график в разных школах города можно посмотреть тут.

Харьков

График зимних каникул снова поменяли и решили не продолжать учебный год до конца января. Дети уйдут отдыхать уже с 25 декабря. Вернутся за парты – 10 января.

Ровно

График каникул в школах города решили не менять, и дети пойдут отдыхать по графику – с 25 декабря по 9 января.

Хмельницкий

Тут школьникам придется учиться до 30 декабря. С 25 по 27 – выходные дни, поэтому дополнительными рабочими днями будут 28, 29 и 30 декабря. Закончатся каникулы 9 января.

Чернигов

Зимние каникулы начнутся по графику – с 25 декабря и закончатся 9 января.

Полтава и Кременчуг

В Полтаве дети уйдут на каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 10 января. А вот в Кременчуге школьники пойдут отдыхать только с 31 декабря. Закончатся каникулы позже – 16 января.

Волынь

Каникулы начнутся по графику – с 25 декабря. Закончатся – 9 января.

Житомир

Местная власть рекомендовала провести зимние каникулы с 31 декабря по 16 января. Некоторые школы отправят детей отдыхать согласно этим рекомендациям, а некоторые – сместят даты на несколько дней.

Сумы

Школьники будут отдыхать по графику – с 25 декабря по 9 января.

Днепр

График зимних каникул для школьников в этом городе – с 25 декабря по 9 января.

Кривой Рог

Школьники будут отдыхать по графику, с 25 декабря по 9 января.