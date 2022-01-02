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Коли у школярів закінчаться канікули і вони повернуться до навчання: точна дата

Автор: Тетяна Самарук

Зимові канікули в українських школах за графіком мали розпочатися 25 грудня. А знову за парти діти мають повернуться вже наступного року – 10 січня 2022 року.

Коли школярі повернуться за парти - читайте в матеріалі нижче.

Зазначимо, що у Міністерстві освіти України затвердили рекомендований графік шкільних канікул 2021-2022. Зокрема, у деяких навчальних закладах діти могли піти на зимовий відпочинок пізніше або раніше.

Таким чином відпочинок учнів охопив новорічно-різдвяні свята – Різдво 25 грудня та 7 січня, а також Новий рік 1 січня.

У Міністерстві освіти пояснили, що тривалість шкільних канікул не має перевищувати тридцяти днів (крім літніх канікул).

Графік весняних канікул

Весняні канікули в українських школах у 2022 році триватимуть тиждень. Розпочнуться вони з 28 березня, а закінчаться 3 квітня.

Коли розпочнуться літні канікули

В Україні літні канікули, відповідно до графіка Міністерства освіти, розпочнуться із 1 червня 2022 року та закінчаться до 31 серпня 2022 року.

Зазначимо, що школи навчаються за семестровим графіком, а саме навчальний рік має два семестри, кожен із них ділиться на дві чверті. Тому учні протягом навчального року тричі йдуть на канікули: восени, взимку та навесні.

На дату канікул можуть вплинути форс-мажори, такі як високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням.

Раніше ми повідомляли, що школи Києва пішли на канікули. Відомо, коли учні повернуться за парти.

Також ми писали, в яких регіонах України змінилися дати зимових канікул.

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