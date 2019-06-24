В Винницкой области в школе детей заставили изучать русский язык

Директор школы заставляет детей учить русский язык вместо информатики
Школьников заставили изучать русский язык в одной из школ Винницкой области. Директор учебного заведения ввел для учеников факультатив по русскому языку, хотя родители с детьми выбрали информатику. Об этом говорится в группе "Батьки SOS" в Facebook.
Конфликт в Винницко-Хуторской школе начался еще в сентябре 2018 года. Тогда директор школы поставил всех перед фактом, что ученики пятого класса будут проходить факультатив по русскому языку.
По словам мамы ребенка, некоторые дети в классе и их безразличные родители смирились с тем, что школьники будут изучать русский язык вместо информатики. Но в феврале 2019 года родители написали коллективное заявление на имя директора о том, что они выбрали информатику.
При этом детям сложно учить русский язык по учебнику для пятого года изучения, а не первого.
Школьников заставили изучать русский язык (иллюстративное фото: pixabay.com)
"Факультатив по информатике - хороший шанс научиться тому, что в будущем может стать профессией, такие знания никогда лишними не будут. Директор сделал вид, что согласился. На прошлой неделе подошли к нему, чтобы спросить номер учебного плана на следующий учебный год. Он ответил, что 25 августа 2019 года будут родительские собрания и этот вопрос будет изучаться!" - говорится в группе.
Родители находятся в замешательстве, потому что учебный план уже утвержден, и детям уже выдали учебники на шестой класс. При этом родители согласны пойти на компромисс, чтобы в школе велось два предмета, из которых можно было бы выбирать.
Пользователи сети также прокомментировали эту ситуацию.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что под Херсоном произошла массовая драка между школьниками и родителями.
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