Школьник из Киева передал для ВСУ 10 тысяч гривен, которые собирал 4 года (фото)

"Юре 12 лет. Он ходит в 7 класс киевской школы, поет в Национальной опере Украины, мечтает построить бизнес в IT и встретиться с Илоном Маском. Но еще больше Юра хочет победы Украины", - рассказал чиновник.

И вот парень накопленными монетами по 50 копеек и купюрами в 1 гривну собрал всю сумму в 10 тысяч гривен, и передал на Армию дронов через UNITED24.

12-летний мальчик из Киева передал для военных 10 тысяч гривен (фото: t.me/zedigital)

Федоров отметил, что мальчик собирал такие деньжищи, зарабатывая пением, откладывая с подарков родных.

А во время российской полномасштабной войны школьник решил, что самое важное - помочь защитникам Украины, для которых и передал свое богатство в трех коробках.

"Круто, что дети становятся примерами для взрослых. Уверен, что Юра обязательно встретится с Илоном Маском и построит мощную IT-компанию, которая станет резидентом Дія.City", - пишет министр.

12-летний Юра передал на Армию дронов накопленные за 4 года 10 тысяч гривен (фото: t.me/zedigital)